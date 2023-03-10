واشنطن تمنح سموتريتش تأشيرة دبلوماسية رغم دعوته لمحو حوارة

القدس المحتلة / سما /

وافقت وزارة الخارجية الأميركية الخميس على منح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الحصول تأشيرة دبلوماسية، مما يسمح له بدخول الولايات المتحدة على الرغم من دعوته إسرائيل تدمير قرية "حوارة" الفلسطينية، وإزالتها من الوجود.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الخميس "لا يمكننا مناقشة تفاصيل تأشيرة الفرد ، وأهلية أي شخص وأهليته أو حالة التأشيرة. ومع ذلك ، ما يمكنني قوله هو أننا كنا واضحين بشأن الملاحظات التي سمعناها من الوزير قبل أسبوعين ، منذ ذلك الحين ، سمعنا ردودًا واضحة جدًا من كبار المسؤولين الإسرائيليين - من رئيس الوزراء نتنياهو إلى الرئيس هرتسوغ وآخرين في الحكومة الإسرائيلية. نحن نقدر كثيرًا تلك الإدانات".

وكان مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية قد ناقشوا داخليًا ما إذا كانوا سيرفضون منح سموتريتش تأشيرة ، وهو ما كان يسعى إليه من أجل مخاطبة قمة "سندات إسرائيل" في واشنطن.

ورفض المسؤولون الأميركيون الدعوات لإلقاء كلمة أمام المؤتمر إلى جانب سموتريتش، بعد أن اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس تصريحات سموتريتش "غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز ومثيرة للاشمئزاز".

ولن يلتقي سمورتيتش مع أي مسؤول أميركي خلال رحلته.