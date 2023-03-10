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ترامب ينفي أي علاقة له بنجمة إباحية

الجمعة 10 مارس 2023 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب ينفي أي علاقة له بنجمة إباحية



وكالات

ثار غضب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد ورود تقارير عن إمكانية توجيه الاتهام إليه لدوره في دفع أموال لإسكات إباحية خلال الأيام الأخيرة من الانتخابات الرئاسية لعام 2016.وكتب ترامب في منشور عبر منصة Truth Social: "لم أفعل شيئا خاطئا على الإطلاق، ولم أكن على علاقة غرامية مع ستورمي دانيلز، ولم أرغب في أن أقوم بعلاقة معها. هذه مطاردة سياسية، في محاولة لإسقاط المرشح الرئيسي، في الحزب الجمهوري".

 وبحسب ما ذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" فقد عرض على ترامب فرصة للإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك، يقال إن تحقيقها يشمل دفع 130 ألف دولار قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لممثلة أفلام إباحية معروفة باسم ستورمي دانيلز، والتي تقول إنها كانت على علاقة بترامب.

وقالت صحيفة التايمز إن "مثل هذه العروض التي تلقاها ترامب للإدلاء بشهادته تشير دائما تقريبا إلى اقتراب لائحة الاتهام"، وبالتالي ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس أمريكي سابق بارتكاب جريمة.

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