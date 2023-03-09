"هآرتس" : منفذ عملية ديزنغوف كاد أن يقتل مزيدًا من الإسرائيليين

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، أن منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب، كاد أن يقتل مزيدًا من الإسرائيليين قبل أن يتوقف سلاح أو فيما يبدو انتهت رصاصاته.

وبحسب الصحيفة، فإن معتز الخواجا، الذي كان يقضي بالسجن 4 سنوات، بتهمة "تهريب الأسلحة"، أطلق وصل إلى تقاطع شارعي ديزنغوف - بن غوريون، حوالي الساعة 8:40 مساءً، وبالقرب من أحد المطاعم أطلق النار على 3 إسرائيليين كانوا يرتدون أزياء عيد المساخر، وأصيب أحدهما في الرأس بشكل مباشر.

وأشارت إلى أن اثنين من المصابين لا زالوا تحت الخطر.

وقالت إنه بعد أن أطلق النار فر من المكان، وكان يطارده بعض المسلحين، ودخل زقاق بين مبنيين في شارع ديزنغوف، وكان من بين من يلاحقه شرطي كان في حانة قريبة، وجنديان من الجيش الإسرائيلي من وحدة ماجلان كانا في إجازة، وإسرائيلي آخر مسلح، وأطلقوا جميعهم النار تجاه المنفذ وقتلوه.