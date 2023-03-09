العمادي يستقبل وينسلاند وهذا ما تم بحثه خلال اللقاء ..

غزة/ سما /

أكد السفير القطري محمد العمادي، مواصلة جهود دولة قطر لتهدئة الأوضاع والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني بمختلف أنواع الدعم.

جاء ذلك خلال استقباله، تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في مكتبه بغزة، مساء الخميس، حيث أطلعه على مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك بين الجانبين لمحاولة تجنب تدهور الوضع الميداني وآليات الضغط على الجانب الإسرائيلي للوقف الفوري للانتهاكات المتزايدة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، كما بحثا الجهود المشتركة لتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة.

وتقدم السفير العمادي بالشكر لوينسلاند على زيارته ومتابعته المتواصلة للملف الفلسطيني، مثمناً دور الأمم المتحدة في العمل على تحقيق الهدوء والتواصل مع كافة الأطراف لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.

واستعرض السفير القطري جهود دولة قطر لمساندة الشعب الفلسطيني، وخطواتها العملية للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة والاتصالات التي يجريها سعادته مع كافة الأطراف لتقديم المساعدات الأساسية لسكان القطاع.