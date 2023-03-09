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الجهاد: العملية في تل أبيب حطمت المنظومة الأمنية الاسرائيلية

الجمعة 10 مارس 2023 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: العملية في تل أبيب حطمت المنظومة الأمنية الاسرائيلية



غزة/ سما /

 بارك القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، عملية "ديزنغوف" التي وقعت مساء اليوم في أحد شوارع "تل أبيب"

واكد شهاب أن العملية ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف :"الاحتلال أراد إركاع الشعب الفلسطيني؛ لكن مثل هذه العملية في عمق الاحتلال تعني تصميم الفلسطينيين على الصمود بوجه الاحتلال".

و بيّن أن العملية أبردت قلوب أمهات شهداء جنين الذين ارتقوا صباح اليوم من جهة، وجعلت المستوطنين يشعرون ويعيشون بمأزق وجودي مع كل طلقة أو صوت إنذار.

وأشار إلى أن العملية في "تل أبيب" حطمت المنظومة الأمنية الاسرائيلية ووجهت ضربة في العمق، في المكان والزمان الحرجين لكيان الاحتلال.

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