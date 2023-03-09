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حماس تعلن ان منفذ عملية ديزنغوف أحد عناصر "القسام"

الجمعة 10 مارس 2023 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلن ان منفذ عملية ديزنغوف أحد عناصر "القسام"



غزة/ سما /

قالت حركة "حماس"، "إن الشهيد المعتز بالله صلاح الخواجا (23 عامًا)، منفذ عملية إطلاق النار في "شارع ديزنغوف" بمدينة "تل أبيب" المحتلة، أحد عناصر "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة".

وأكدت "حماس" في بيان لها، أن العملية جاءت في سياق الرد الطبيعي على جريمة الاغتيال صباح اليوم في بلدة جبع، ومجزرة جنين الثلاثاء، وجرائم الاحتلال اليومية التي تصاعدت بحقّ أهلنا ومدننا ومقدساتنا بتحريض فجّ من حكومة الاحتلال الفاشية. 

وحذرت "حماس" الاحتلال من التمادي في جرائمه وعدوانه وإيغاله في دماء أبناء الشعب الفلسطيني، وتدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وقالت: "نتوعد الاحتلال بالمزيد من الضربات الموجعة في كل أنحاء أرضنا المحتلة طالما استمر عدوانه وتصاعدت جرائمه، فشعبنا متأهبٌ للدفاع عن نفسه والانتقام لدماء شهدائه، مهما غلت التضحيات". وفق نص بيانها

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