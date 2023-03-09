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الطقس: اجواء صافية وارتفاع على الحرارة اليوم وغداً

الجمعة 10 مارس 2023 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء صافية وارتفاع على الحرارة اليوم وغداً



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الجمعة صافياً بوجه عام و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافيا بوجه عام الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقيه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا السبت يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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