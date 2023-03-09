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المعارضة الإسرائيلية : نتنياهو ديكتاتور لا يمكنه التوقف عن الكذب

الخميس 09 مارس 2023 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعارضة الإسرائيلية : نتنياهو ديكتاتور لا يمكنه التوقف عن الكذب



القدس المحتلة / سما /

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يمكنه التوقف عن الكذب، بعد اتهامه للمعارضة بأنها "تتدهور بسرعة".

وردا على نتنياهو الذي قال: "نواصل محاولة التوصل إلى تفاهم، المعارضة تتدهور إلى الفوضى"، علق لابيد: "نتنياهو لا يمكنه التوقف عن الكذب. الفوضويون في هذه القصة هم وزراء كبار في الحكومة يحاولون إشعال النار في البلاد".

وعبر حسابه في "تويتر"، قال لابيد: "لم توافق الحكومة على أي محاولة للتفاوض، وهي تواصل دفع التشريعات التي ستحولنا إلى دولة متدينة متطرفة وغير ديمقراطية".

ويأتي التصريح في وقت تشهد فيه إسرائيل مظاهرات ضد التشريعات القانونية التي جاءت بها حكومة اليمين الحالية، وبعد تصريح لنتنياهو، من المطار قبل مغادرته إلى روما، قال فيه: "سنفعل كل شيء لمنع تعطيل حياة مواطني الدولة، كما لن نسمح لأحد بتعطيل الديمقراطية الإسرائيلية وإلغاء قرار الأغلبية".

وكان نتنياهو وزوجته سارة اضطرا إلى مغادرة القدس بطائرة مروحية، بعدما أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى المطار.

زيارة وصفها قادة في المعارضة بأنها "عطلة نهاية الأسبوع" لمن وصفوه بأنه "ديكتاتور حجز 60 غرفة في روما على حساب الدولة"

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