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إقالة كولونيل احتياط إسرائيلي لاحتجاجه على الإصلاح القضائي

الخميس 09 مارس 2023 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقالة كولونيل احتياط إسرائيلي لاحتجاجه على الإصلاح القضائي



القدس المحتلة / سما /

 قالت القوات الجوية الإسرائيلية اليوم الخميس إنها أقالت ضابط احتياط في الجيش لمحاولته تنظيم انسحاب جماعي من رحلات تدريبية في إطار احتجاج واسع النطاق على إصلاح للنظام القضائي تعتزم الحكومة تبنيه.

وفي أول إجراء تأديبي منذ بداية الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل، قال الجيش في بيان إن الكولونيل الذي لم ينشر اسمه “تصرف… بما لا يليق برتبته ومركزه”.

وقال قائد القوات الجوية الميجر جنرال تومر بار إن الكولونيل “منح نفسه سلطة بما لا يليق باتصاله بطياري سلاح الجو. التعاون في تنظيم غياب في وقت واحد عن الخدمة محظور، حتى وإن كان نابعا من حسن النوايا”.

وقال 37 طيار احتياط وملاحا من سرب طائرات إف-15 يوم الأحد إنهم لن يشاركوا في يوم تدريب “لتكريس وقتنا للحوار والتشاور من أجل الديمقراطية والوحدة الوطنية”.

ويعتزم ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد إدخال تعديلات على النظام القضائي تحد من سلطات المحكمة العليا.
ويقول نتنياهو إن هذا سيعيد التوازن بين فروع الحكومة لكن منتقدين يرون أنه محاولة لتقويض استقلال القضاء. وواجهت الخطط أسابيع من الاحتجاجات.
وأثار الاحتجاج في صفوف الجيش غضب الإسرائيليين الذين يرون أن جيشهم يجب أن ينأى بنفسه عن السياسة. ويشارك ضباط احتياط القوات الجوية في التدريب كمتطوعين دون التزام قانوني بالحضور.

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