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الاحتلال ينقل الأسير خضر عدنان إلى عيادة سجن "الرملة"

الخميس 09 مارس 2023 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينقل الأسير خضر عدنان إلى عيادة سجن "الرملة"



رام الله / سما /

نقلت إدارة السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 32 يومًا إلى عيادة "سجن الرملة"، بعد تدهور وضعه الصحيّ.

وبحسب نادي الأسير، فإن الأسير عدنان، اعتقل في الخامس من شباط/ فبراير المنصرم، وأعلن عن إضرابه منذ لحظة اعتقاله، وطوال هذه المدة احتجز في زنازين معتقل (الجلمة)، وتعرض لعمليات تنكيل ممنهجة، وظروف اعتقال قاسية، كما وواجه ضغوطًا كبيرة من قبل أجهزة الاحتلال.

الأسير عدنان أسير سابق خاض خمس إضرابات سابقًا، وهذا الإضراب السادس الذي يخوضه، رفضًا لاعتقاله، علمًا أنه أمضى ما مجموعه نحو 8 سنوات.

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