  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

باريس تجدد دعوتها لحماية المدنيين الفلسطينيين

الخميس 09 مارس 2023 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس تجدد دعوتها لحماية المدنيين الفلسطينيين



رام الله / سما /

 جدّدت الحكومة الفرنسية الخميس دعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، في ظلّ تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلّة.


وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر "تحثّ فرنسا الأطراف على تنفيذ طلبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العائدة إلى 20 شباط/فبراير الماضي، خصوصًا تلك المتعلقة بوقف جميع أعمال العنف ضد المدنيين".


وتأتي هذه الدعوة بعد عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اسشتهاد ستة فلسطينيين من بينهم عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما) من مخيم عسكر في مدينة نابلس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتله في مخيم جنين لانه متهم بقتل مستوطنَين في 26 شباط/فبراير.


واستشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم شابان ينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي صباح الخميس، في الضفة الغربية المحتلة.


وأضافت آن-كلير لوجاندر أنه "من الضروري جدا إعادة رسم آفاق سياسية لصالح حلّ الدولتين (...) من أجل تحقيق سلام مُحقّ ودائم للإسرائيليين والفلسطينيين".


منذ تولّي بنيامين نتانياهو السلطة في نهاية كانون الأول/ديسمبر، تتصاعد المواجهات خصوصاً في الضفّة الغربية، حيث يكثّف الجيش الإسرائيلي عملياته منذ أكثر من عام تقريباً، مع مقتل 75 فلسطينياً من البالغين والأطفال والمقاتلين والمدنيين منذ بداية العام.


وتابعت لوجاندر "تدين فرنسا جميع أعمال العنف ضد المدنيين".

الأكثر قراءة اليوم

صورة : جيش الاحتلال يغتال ثلاثة فلسطينيين في جبع قضاء جنين

إعلام إسرائيلي: احتقان كبير في "الجيش".. طيارون لهاليفي: نحن في حالة حرب

غزة: قيادة الجهاد الإسلامي تستقبل السفير العمادي

مسؤولون أميركيون يلغون مشاركتهم في مؤتمر سيحضره سموتريتش

أسعار صرف العملات

"إسرائيلية" ترفض الترجمة في لقاءات نتنياهو بإيطاليا

زوجة أوباما تكشف سبب بكائها بعد تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا

الأخبار الرئيسية

هليفي

جيش الاحتلال: "أخطأنا في نشر القوات والسيطرة" على اعتداءات المستوطنين بحوارة

image_processing20230309-1071-36cd46

اشتية يعلن انتهاء ازمة النقابات بعد توقيع الاتفاقيات معها

نتنياهو يعرض على إيطاليا.. الغاز مقابل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

image_processing20230309-1071-ajocai

صورة : الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة عن شهداء عملية جبع

احتجاجات واسعة في اسرائيل.. نتنياهو يصل المطار بمروحيّة ويلتقي أوستن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية