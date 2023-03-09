باريس تجدد دعوتها لحماية المدنيين الفلسطينيين

رام الله / سما /

جدّدت الحكومة الفرنسية الخميس دعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، في ظلّ تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلّة.



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر "تحثّ فرنسا الأطراف على تنفيذ طلبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العائدة إلى 20 شباط/فبراير الماضي، خصوصًا تلك المتعلقة بوقف جميع أعمال العنف ضد المدنيين".



وتأتي هذه الدعوة بعد عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اسشتهاد ستة فلسطينيين من بينهم عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما) من مخيم عسكر في مدينة نابلس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتله في مخيم جنين لانه متهم بقتل مستوطنَين في 26 شباط/فبراير.



واستشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم شابان ينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي صباح الخميس، في الضفة الغربية المحتلة.



وأضافت آن-كلير لوجاندر أنه "من الضروري جدا إعادة رسم آفاق سياسية لصالح حلّ الدولتين (...) من أجل تحقيق سلام مُحقّ ودائم للإسرائيليين والفلسطينيين".



منذ تولّي بنيامين نتانياهو السلطة في نهاية كانون الأول/ديسمبر، تتصاعد المواجهات خصوصاً في الضفّة الغربية، حيث يكثّف الجيش الإسرائيلي عملياته منذ أكثر من عام تقريباً، مع مقتل 75 فلسطينياً من البالغين والأطفال والمقاتلين والمدنيين منذ بداية العام.



وتابعت لوجاندر "تدين فرنسا جميع أعمال العنف ضد المدنيين".