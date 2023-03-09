وزير الدفاع الأمريكي يحثّ نتنياهو على الالتزام بتفاهمات العقبة

القدس المحتلة / سما /

التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار "بن غوريون" الدولي قرب تل أبيب.

وقال نتنياهو للصحفيين قبيل اللقاء: "يسعدني أن أرحب بالوزير أوستن مرة أخرى في إسرائيل. لدينا أجندة مشتركة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي ومنع العدوان الإيراني والحفاظ على أمن وازدهار هذه المنطقة والسعي لتوسيع دائرة السلام".

بدوره، قال الوزير الأمريكي للصحفيين: "أنت على حق، لدينا الكثير من القضايا التي سنتحدث عنها، وقد سمعتنا نكرر مرة تلو أخرى بأننا ملتزمون بالكامل بأمن إسرائيل".

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين في العقبة، الأردن في 26 فبراير (شباط الماضي)، وحث على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة العنف والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم".

ودعا الوزير أوستن إلى وقف الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض الهدف الدائم المتمثل في إقامة دولتين يتمتع فيهما الفلسطينيون والإسرائيليون بتدابير متساوية من الحرية والأمن والفرص والعدالة والكرامة".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو وزوجته سارا غادرا القدس الغربية إلى المطار في طائرة مروحية، بسبب الاحتجاجات.

ووصل أوستن إلى إسرائيل قادما من مصر واستقبله وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في المطار.

وكان من المقرر أن يصل أوستن إلى إسرائيل مساء الأربعاء، ولكن تأجل وصوله إلى الخميس، بسبب احتجاجات "يوم مناهضة الديكتاتورية" التي تعم إسرائيل.

وكان الالاف من الإسرائيليين يحتجون بسياراتهم في الطرق المؤدية إلى المطار لمنع نتنياهو من الوصول إليه للمغادرة إلى إيطاليا في زيارة رسمية.