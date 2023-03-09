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الخارجية: إنقاذ 10 فلسطينيين كانوا على متن قارب غرق قبالة السواحل اليونانية

الخميس 09 مارس 2023 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: إنقاذ 10 فلسطينيين كانوا على متن قارب غرق قبالة السواحل اليونانية



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أن قارب المهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية، كان على متنه 12 مواطنا فلسطينيا، استُشهد منهم اثنان، وتم إنقاذ 10.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن المواطنين الذين استشهدا إثر غرق القارب هما: صبرين أبو جزر، ومحمود أبو طير، والمواطنين الـ10 الذين تم إنقاذهم: محمد عمر أبو طير، وشحادة أشرف أبو جزر، ويحيى أشرف أبو جزر، وفرح عيسى أبو جزر، وحمزة محمود أبو صبيحة، وأحمد حسن أبو عودة، وخليل حسن الجيدي، ومحمد ماجد ملكة، وشيماء صالح أبو مصطفى، وأزهار هشام أبو جرار.

وأضاف أن جهود سفارة دولة فلسطين لدى اليونان متواصلة للانتهاء من جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة للبدء بنقل جثماني شهيدي لقمة العيش من اليونان باتجاه الأراضي المصرية وصولا إلى ذويهما وأسرهما في قطاع غزة.

#وزارة الخارجية #السواحل اليونانية

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