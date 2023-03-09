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تعليمات خاصة بمباراة خدمات الشاطئ ونماء

الخميس 09 مارس 2023 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليمات خاصة بمباراة خدمات الشاطئ ونماء



غزة / سما /

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, التعليمات الخاصة بمباراة ناديي خدمات الشاطئ ونماء, التي تجري الجمعة, في ختام منافسات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

ويملك خدمات الشاطئ 43 نقطة في المركز الثاني, فيما لدى نماء 42 نقطة في المركز الثالث, في حين يتصدر الأهلي الفلسطيني جدول الترتيب بـ45 نقطة.

وفيما يلي التعليمات الخاصة بموقعة الشاطئ ونماء:

- تقام المباراة بحضور جماهيري.

- إلغاء البطاقات الصفراء الصادرة عن اتحاد الكرة والسماح لحامليها بدخول المدرجات.

- تخصيص المدرج الغربي بالكامل لجماهير نادي خدمات الشاطئ.

- تخصيص المدرج الشرقي لجماهير نادي نماء.

- تخصيص المدرج الجنوبي للجماهير التي ترغب في حضور المباراة.

- السماح بدخول 15 شخصا لكل نادٍ يشمل مجلس إدارة الناديين على المنصة الرئيسية ضمن كشف رسمي يسلم للشرطة.

- كشف خاص بالإعلاميين يشمل القنوات التلفزيونية والمحررين والمصورين.

- السماح للمصورين التحرك داخل الملعب بـ"اللباس الرسمي".

- تواجد الزملاء المحررين على المنصة الرئيسية.

- دخول جماهير نادي خدمات الشاطئ من البوابة الشمالية الغربية مقابل بنك القدس.

- دخول جماهير نادي نماء من البوابة الجنوبية الشرقية في شارع الوحدة.

- سيتم فتح البوابات الساعة الواحدة والنصف ظهرا وإغلاقها الساعة الثانية والنصف عصرا مع انطلاق المباراة.

#نماء #خدمات الشاطئ #دوري الأولى #الاتحاد الفلسطيني

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