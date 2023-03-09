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نتنياهو يعرض على إيطاليا.. الغاز مقابل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الخميس 09 مارس 2023 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعرض على إيطاليا.. الغاز مقابل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم مناقشة إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي مع المسؤولين الإيطاليين خلال زيارة قادمة.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية الإيطالية، “لدينا الكثير منه وأود مناقشة كيفية إيصاله إلى إيطاليا لدعم النمو الاقتصادي لديكم”، لافتا إلى أن على روما الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وزعم نتنياهو أن التظاهرات التي تجتاح البلاد تؤكد قوة ديمقراطيتها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن اتفاقيات "أبراهام" الموقعة مع البحرين والإمارات والسودان والمغرب ليست في خطر وإنها “ستنمو”.

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