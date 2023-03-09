الاحتلال يعتدي بالضرب على طفلين في الخليل

الخليل / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على طفلين شقيقين، بالضرب واحتجزتهما في المنطقة الجنوبية من الخليل.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتدت على الطفلين محمد (6 أعوام) وقيس الرجبي (8 أعوام)، بالضرب أثناء توجههما إلى أحد المحال التجارية في منطقة دوار "المختار" بالمنطقة الجنوبية من الخليل، واحتجزتهما واقتادتهما إلى داخل الحاجز العسكري المقام جنوب الحرم الإبراهيمي الشريف، قبل أن تطلق سراحهما لاحقا.

وقال كفاح الرجبي عم الطفلين ، إن جنود الاحتلال احتجزوا الطفلين داخل الحاجز ومنعوه من الوصول إليهما، وقاموا بالاعتداء عليهما بالضرب والشتم.

وقد أظهر فيديو صوره أحد المواطنين لحظة اعتقال جنود الاحتلال الإسرائيلي للطفلين الرجبي، واقتيادهما باتجاه الحاجز العسكري.