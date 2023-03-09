الفنان أحمد السقا يرد على أنباء تدهور حالته الصحية

وكالات / سما /

حالة من القلق انتابت متابعين، الفنان المصري أحمد السقا، بعد ظهوره بوجه شاحب وملامح غريبة في برومو مسلسل “الكبير أوي 7”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة السقا، وانتشرت أنباء حول إصابته بمرض، وتدهور حالته الصحية.

بدوره، قال أحمد السقا إنه ليس مريضًا، ولا يعاني من أي أزمات صحية، وأن حالته الصحية جيدة، وكل ما تردد في الأيام الماضية ما هي إلا مجرد شائعات، ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف لـ “برنامج Et” بالعربي: “الحمد لله أنا كويس وزي الفل، ولا أعاني من أي شيء، متشكر جدا لكل من سأل عني”.

وأردف: “مش عارف مين مصدر هذه الشائعات، وعامةً مشاهدتكم للحلقة في مسلسل الكبير أوي هتكون خير دليل على كلامي، وأتمنى أنكم تستمتعوا بالحلقة”.

ويستعد الفنان أحمد السقا، لخوض السباق الرمضاني 2023 المقبل، من خلال مسلسل “حرب شخصية”، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

وفي وقت سابق، تعاقد السقا تعاقد على فيلم جديد بعنوان “تلج أحمر”، ألفه عمر عبد الحليم، وأخرجه هشام الرشيدي، وإنتاج وليد صبري.

وشارك أحمد السقا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “الاختيار3″، والذي حقق نجاح جماهيري كبير.