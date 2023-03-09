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أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عاميهما الـ20 في سجون الاحتلال

الخميس 09 مارس 2023 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل أسيران من جنين وبيت لحم، اليوم الخميس، عاميهما الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر نادي الأسير أن الأسير راشد أحمد حثناوي من مدينة جنين، دخل عامه العشرين في سجون الاحتلال، ومحكوم عليه بالسجن 27 عامًا.

وأفاد أن الأسير حمامرة، محكوم بالسّجن المؤبد تسع مرات، وكان قد تعرض عقب اعتقاله، لتحقيق قاسٍ وطويل، استمر لمدة ثلاثة شهور، وخلال فترة التحقيق هدم الاحتلال منزل عائلته.

وواجه الأسير حمامرة العزل الانفرادي سابقًا عدة مرات، واحتجز في ظروف قاهرة وصعبة، وخلال سنوات أسره فقد والده، وحرمه الاحتلال من وداعه.

يُذكر أن الأسير حمامرة، حاصل على شهادة القانون قبل اعتقاله، وكان قد التحق لدراسة الماجستير إلّا أنّ الاعتقال حال دون ذلك.

#سجون الاحتلال #جنين

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