تشييع جثامين الشهداء الثلاثة في جنين

رام الله / سما /

شيعت جماهير شعبنا في جنين، اليوم الخميس، جثامين الشهداء الثلاثة احمد محمد فشافشة، وسفيان فاخوري، ونايف احمد الطبش ملايشة، إلى مثواهم الأخير.

وانطلق موكب تشييع جثامين شهداء بلدة جبع الذين اغتالتهم قوات الاحتلال صباح اليوم، من مستشفى جنين الحكومي في مسيرة حاشدة جابت الشوارع.

وتخللت مسيرات التشييع هتافات تندد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وتؤكد أهمية الوحدة الوطنية.

وكانت قوة اسرائيلية خاصة تسللت لبلدة جبع في جنين ونصبت كمينًا لمقاومين استقلوا مركبة، وفتحت النار تجاههم ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء.