طريقة فعالة لتقليل الوفيات بسبب قصور القلب

وكالات / سما /

اكتشف باحثون من كلية الطب في ماونت سيناي، أن إصلاح الصمام التاجي بطريقة القسطرة وأدنى مستوى من التدخل الجراحي، يقلل من الوفيات بسبب قصور القلب بنسبة 29 بالمئة.

وتشير مجلة New England Journal of Medicine، إلى أن هذه الدراسة هي الأشمل في مجال سلامة وفعالية اصلاح الصمام التاجي بأدنى تدخل جراحي باستخدام نظام MitraClip الخاص بشركة Abbott الذي يحسن علاج الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب ولم يساعدهم العلاج التقليدي.

واحد أنواع قصور القلب الأكثر انتشارا هو اعتلال عضلة البطين الأيسر، الذي يؤدي إلى تضخم حجرة القلب، ما يفقدها القدرة على ضخ كمية دم كافية من القلب. وبالتالي يصاب المريض بمرض ثانوي - ارتجاع شديد في الصمام التاجي بسبب تشوهه. وهذا يؤدي إلى ارتجاع الدم وزيادة الضغط على القلب. لذلك ينقل المريض إلى المستشفى أو يموت.

واكتشف الباحثون، أن علاج هذه الحالة ممكن بتدخل جراحي بسيط وإصلاح الصمام التاجي عبر القسطرة، حيث تتم خلالها خياطة جزئي الصمام التاجي معا باستخدام جهاز MitraClip. وهذه الطريقة لا تؤثر في عضلة القلب الضعيفة.

وخلال خمس سنوات بلغت نسبة الذين خضعوا لهذه العملية وعادوا إلى المستشفى 33.1 بالمئة، في حين كانت نسبة الذين عولجوا بالأدوية وعادوا إلى المستشفى 57.2 بالمئة. وعموما انخفضت نسبة الوفيات بسبب قصور القلب بنسبة 29 بالموت.