9 طرق للحفاظ على أمان أطفالك عبر الإنترنت

وكالات / سما /

ليس من السابق لأوانه أبدا إجراء محادثات حول أمان الإنترنت مع أطفالك، حتى مع وصول الأطفال دون سن الخامسة إلى خدمات مثل "يوتيوب".

إذن كيف تحافظ على الأطفال في مأمن من المواقع الضارة والمحتالين المحتملين - دون إثارة غضب الأطفال (أو الأسوأ من ذلك، إلهامهم لاستخدام التكنولوجيا في الخفاء)؟.

تحدث موقع "ديلي ميل" إلى ثلاثة خبراء حول نصائح للحفاظ على أمان الأطفال أثناء التصفح - دون أن يبدو الأمر وكأنك "والد سيء".

ويتفقون جميعا على أن التواصل هو المفتاح: الحوار المفتوح بين الآباء والأطفال حول القضايا عبر الإنترنت أمر أساسي للحفاظ على أمان الأطفال، بدلا من إزالة الأجهزة أو الإجراءات القاسية الأخرى.

استخدم التطبيقات للحفاظ على الأجهزة آمنة

يقدم برنامج الأمان المشترك وظائف يمكن أن تساعد في الحفاظ على أمان أطفالك عبر الإنترنت - مراقبة المواقع التي يزورونها.

وتقول تاشا جيبسون، رئيسة قسم الأمن في RM Technology، المتخصصة في حماية المدارس، "يتمتع الآباء والأوصياء بالقدرة على تثبيت برامج أمان متطورة توفر مزيدا من التحكم."

وتوصي جيبسون الآباء بتجربة برامج مكافحة الفيروسات، من العلامات التجارية المعروفة مثل Norton وKaspersky، إلى التطبيقات المخصصة بما في ذلك FamilyTime وCanopy.

ويوفر FamilyTime، على سبيل المثال، مراقبة "يوتيوب"، وحظر التطبيقات وحدود وقت الشاشة، وقائمة مراقبة لجهات الاتصال التي يمكن أن تمنع أرقاما معينة من الاتصال.

قفل التطبيقات التي لا تريد أن يبحث أطفالك عنها

يقوم كل والد مرهق بتسليم هاتفه للأطفال لإبقائهم هادئين في المطاعم - لكنك قد لا ترغب في أن يتمكن طفلك من الوصول إلى متصفح أو "يويتوب" أو ملفاتك الشخصية.

ويقول توم غافني، أخصائي الأمن السيبراني في F-Secure، إنه يمكنك إيقاف التطبيقات مؤقتا لمنع الأطفال من الوصول إليها.

وعلى نظام iOS، يمكنك القيام بذلك من خلال عناصر التحكم في "وقت الشاشة" في الإعدادات - على نظام "أندرويد"، يمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط بإصبعك على أداة التطبيق والضغط على أيقونة الساعة الرملية.

ويقول غافني، "إحدى الطرق لمنع وصول الطفل عن طريق الخطأ إلى التطبيقات التي لا تريدها هي تجميد التطبيق، بحيث عندما يحاولون النقر فوقه، لا يسمح لهم بذلك".

قم بحظر المواقع مثل "يوتيوب" على مستوى جهاز التوجيه

ستتيح لك معظم أجهزة توجيه النطاق العريض المنزلية حظر مواقع الويب تماما - ما يعني أنه لا يمكن الوصول إليها حتى إذا كان الأطفال يستخدمون أجهزة بدون برامج أمان.

وتقول تاشا جيبسون، "يمكنك حظر عناوين URL محددة في المصدر (جهاز التوجيه) لمنع أي وصول لحماية أطفالك في النهاية من المحتوى الضار أو غير المناسب".

وتعتمد كيفية القيام بذلك على طراز جهاز التوجيه المحدد الذي تستخدمه.

وتقول جيبسون، "من الأساسي جدا القيام بذلك حسب الحاجة ولكن يتم تحقيقه غالبا عبر بعض الأنظمة الأساسية للبرامج المذكورة بالفعل".

استخدم عناصر التحكم المضمنة

يمكن للوالدين استخدام عناصر التحكم المضمنة في iOS و"أندرويد" لتقييد وقت الشاشة والحد من استخدام الأجهزة.

وتقول جيبسون، "يمكن للمستخدمين تطبيق قيود على ملفات تعريف الأطفال من خلال أدوات مثل Amazon Parents Dashboard ومركز التحكم في iOS لإدارة الوقت والوصول في جميع الأوقات.

ويمكنك استخدام أدوات الرقابة الأبوية للحد مما يمكن للأطفال رؤيته: على نظام iOS على سبيل المثال، انتقل إلى الإعدادات واضغط على "وقت الشاشة". اضغط على قيود المحتوى والخصوصية، ثم اضغط على قيود المحتوى.

ويمكنك وضع قيود على كل شيء من الفيديو إلى البودكاست من هذه الشاشة.

ضع قواعد حول الأماكن التي يمكن استخدام الأجهزة فيها

يساعد وجود قواعد خاصة بأماكن استخدام الأجهزة مثل أجهزة iPad وأجهزة الكمبيوتر على ضمان استخدام الأطفال للأجهزة بأمان.

وتقول جيبسون: "ضع القواعد والحدود كعائلة للاستخدام عبر الإنترنت، على سبيل المثال - ما هي الأوقات التي يمكن استخدامها فيها، ومدة استخدامها، وضمان استخدام الشاشات والأجهزة في المناطق التي يمكنك من خلالها مشاهدة مراقبة الاستخدام".

حظر عمليات تثبيت التطبيق

إذا كنت تعرف التطبيقات التي يستخدمها أطفالك، فيمكنك التأكد من أنهم (على سبيل المثال) لا يستخدمون تطبيق مراسلة لا تعرفونه.

قم بتعيين نظام التشغيل الخاص بك للمطالبة بكلمة مرور أو مصادقة بيومترية (أي بصمة إصبع) في كل مرة يتم فيها تثبيت التطبيق.

وعلى نظام iOS على سبيل المثال، تأكد من تشغيل iTunes & App Store ضمن الإعدادات> Touch ID & Passcode لقفل تثبيتات التطبيق خلف متطلبات بصمة الإصبع.

وتقول جيبسون: "قم بتقييد قدرة طفلك على تثبيت التطبيقات دون الحصول على إذن من أحد الوالدين أو الوصي عبر iOS أو Google Play حتى تكون على دراية بالتطبيقات التي يستخدمها".

لا تفترض أن أطفالك يعرفون كيفية استخدام التكنولوجيا

يميل الشباب إلى امتلاك القدرات التكنولوجية "الطبيعية"، لكن لا ترتكب خطأ افتراض فهمهم للمخاطر عبر الإنترنت.

ويقول ديفيد إيم، رئيس قسم الأبحاث الأمنية في Kaspersky، "عندما تعلم الطفل كيفية ركوب الدراجة، فإنك تعلمه أيضا قواعد الطريق. الأمر نفسه ينطبق على عالم الإنترنت - معرفة الجهاز شيء واحد، وما يمكنك فعله به شيء مختلف تماما. سيساعد تثقيف الطفل حول القوة الحقيقية للجهاز على فهم المخاطر".

العب الألعاب التي يستخدمها أطفالك

قد يكون من الصعب التعامل مع المخاطر التي يواجهها أطفالك دون فهم البرنامج الذي يستخدمونه - على سبيل المثال، يمكنك معرفة ما إذا كانت هناك وظيفة دردشة يمكن أن تقودهم إلى التحدث إلى أشخاص لا يعرفونهم.

ويقول إيم: "من الأسهل كثيرا أن تكون على دراية بالمخاطر بنفسك! لذا، خذ بعض الوقت للتعرف على أحدث التطبيقات والألعاب التي يمكنهم الوصول إليها - ونعم، قد يعني هذا أنك بحاجة إلى لعب القليل من لعبة Minecraft أو Roblox!".

علم الأطفال توخي الحذر من البيانات الخاصة

بالنسبة للأطفال، من السهل جدا الكشف عن البيانات التي يمكن استخدامها في هجمات الاحتيال المتعلقة بالهوية - لذلك علمهم أن يكونوا أكثر حرصا على الإنترنت.

ويقول إيم: "الإفراط في المشاركة أمر خطير. قد تبدو الإجابة على اختبار عبر الإنترنت حول اسمك الأول لحيواناتك الأليفة والمكان الذي تعيش فيه متعة غير ضارة، ولكنها معلومات حيوية يمكن تشغيلها وتؤدي إلى حسابات مخترقة".