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الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير مقدسي للمرة الرابعة

الخميس 09 مارس 2023 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي عرين الزعانين للمرة الرابعة على التوالي، لمدة 4 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الزعانين (26 عاما) من حي واد الجوز شرق القدس المحتلة، في 13 آذار/ مارس 2022، عقب اقتحام منزل عائلته وتحطيم محتوياته، واستولت حينها على جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعائلة، وسرقت مبلغا ماليا.

وفي سياق متصل، مددت سلطات الاحتلال تمديد توقيف الشاب المقدسي نسيم جابر حتى الأحد المقبل،  والشاب مؤاب أبو خضير حتى الثاني من أيار المقبل.

#الاحتلال #الاعتقال الإداري

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