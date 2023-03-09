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"المالية" بغزة توضح بشأن تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات

الخميس 09 مارس 2023 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة غزة من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل سيبدأ من 2023/03/09 وينتهي يوم الأحد 2023/03/26، على أن يستفيد من التسجيل (الموظف نفسه، أب، أم، أخ، أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة).

كما يستفيد من التسجيل طلبة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير بمبلغ 400 شيكل فقط من مستحقات الموظف لدى وزارة المالية، فيما ستكون الأولوية لمن يسجل أولاً.

ونوهت الوزارة إلى أنه للتسجيل يرجى الدخول الموحد على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور-نظام التسجيل الموحد – تسديد الرسوم الجامعية).

#وزارة المالية #جامعة غزة

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