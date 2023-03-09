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مجلس الإفتاء يدين جريمة الاحتلال في جبع

الخميس 09 مارس 2023 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

قال مجلس الإفتاء الأعلى، إن شعبنا الفلسطيني يواجه حرب إبادة، تنفذها سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

واستنكر المجلس في بيان صدر عنه، عقب اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، الجريمة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة شبان.

وأضاف أن استهداف سلطات الاحتلال للمواطنين الأبرياء، يندرج في منظومة جرائم الحرب التي يجب أن تحاسب عليها سلطات الاحتلال في المحافل الدولية، مقدماً تعازيه الحارة إلى ذوي الشهداء جميعا.

وندد المجلس باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المُبارك، من خلال الدعوات إلى اقتحامه خلال شهر رمضان المبارك، في خطوة استباقية واستفزازية.

#جبع #مجلس الإفتاء

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