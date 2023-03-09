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المعلمون يعتصمون أمام مديريات التربية في الضفة

الخميس 09 مارس 2023 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المعلمون يعتصمون أمام مديريات التربية في الضفة



رام الله / سما /

اعتصم المعلمون صباح اليوم الخميس، أمام مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة.

ويأتي الاعتصام استجابة لدعوة أطلقها حراك المعلمين مع استمرار الإضراب في المدارس.

ودعا الحراك المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة ووجهاء العشائر وكافة فئات الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مديريات التربية والتعليم المركزية اليوم الخميس، وكذلك المشاركة بالاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله الإثنين المقبل، للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها، وإيصال صوت المعلم الحر المطالب بحقوقه العادلة بالطرق السلمية المشروعة التي كفلها القانون الفلسطيني.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية، دعا مجلس الوزراء للانعقاد عند الساعة الثانية ظهر اليوم في جلسة استثنائية، لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات.

وعلى مدار نحو شهر، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.

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