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أبو ردينة: ما يجري على الأرض حرب إسرائيلية شاملة ضد شعبنا

الخميس 09 مارس 2023 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: ما يجري على الأرض حرب إسرائيلية شاملة ضد شعبنا



رام الله / سما /

أكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن ما يجري على الأرض، حرب إسرائيلية شاملة على شعبنا الفلسطيني، مشددا على أن المعركة الحالية هي معركة وطنية تجاه الحفاظ على القدس والمشروع الوطني الفلسطيني.

وقال أبو ردينة في تصريحات إذاعية ، اليوم الخميس، إنه لا يجوز الانشغال في مواقف لا تخدم القضية الفلسطينية، في ظل معركة وطنية كبرى.

وأضاف أن إسرائيل تريد إخراج القدس من المعادلة الفلسطينية، عبر استمرارها في جرائمها على الصعد كافة، ما يستدعي تحصين الجبهة الداخلية والتوحد لإسقاط مشاريع الضم وإقامة دويلة في غزة.

ودعا أبو ردينة أبناء شعبنا إلى الاصطفاف خلف معركة القدس وقيادة منظمة التحرير والسيد الرئيس محمود عباس، للحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

#أبو ردينة #الرئاسة الفلسطينية

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