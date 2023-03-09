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أسطورة اليونايتد: لهذا السبب قرر دي يونج البقاء في برشلونة

الخميس 09 مارس 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسطورة اليونايتد: لهذا السبب قرر دي يونج البقاء في برشلونة



وكالات / سما /

أكد دوايت يورك، أسطورة مانشستر يونايتد، على أن قرار نجم برشلونة فرينكي دي يونج البقاء مع الكتلان لا يُعد رفضاً للشياطين الحُمر، على حد قوله.

وكان دي يونج قد ارتبط  بخطوة انتقال لليونايتد في الصيف الماضي، ولكنه قرر البقاء في النهاية مع برشلونة خلال هذا الموسم.

وقال يورك، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة مانشستر إيفننج نيوز، :”لقد تحدثت بالفعل مع فرينكي دي يونج جينما لعبت ضده في مُباراة بأستراليا”.

وتابع أيقونة الشياطين الحُمر :”دي يونج أراد أن يرى كيف سيكون برشلونة تحت القيادة الجديدة لتشافي، ويرغب في رؤية كيف ستسير الأمور قبل أن يُقرر إذا كان يُريد الانضمام لمانشستر يونايتد”.

وأضاف :”هُناك صلة هولندية مع تين هاج، دي يونج سيكون خياراً عظيماً لأنه لاعب رائع، سيكون اللاعب المُناسب لخط الوسط بجوار كاسيميرو”.

وأكمل يورك :”دي يونج سيمنحنا قدراً أكبر من الثبات، مانشستر يونايتد سيكون لديه أساس صلب للغاية إذا انضم للفريق”.

ويبلغ دي يونج من العُمر25 عاماً، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وينتهي تعاقده مع برشلونة في يونيو 2026.

#فرينكي دي بونج #برشلونة #مانشستر يونايتد

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