نجم مانشستر سيتي يكشف سراً مُثيراً عن هالاند

كشف جوليان ألفاريز، نجم مانشستر سيتي، سراً مُثيراً عن زميله الهداف إيرلينج هالاند الذي يُقدم مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي.​

وأبهر هالاند الجميع بمستوياته الراقية في أول مواسمه في البريميرليج، ويحتل صدارة هدافي المُسابقة برصيد 27 هدفاً، وذلك بفارق 9 أهداف عن أقرب مُلاحقيه هاري كين.

وأكد النجم الأرجنتيني الشاب على أن زميله النرويجي عاشق لنادي بوكاجونيورز الأرجنتيني، ودائم السؤال عنه.

وقال ألفاريز، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”هالاند شخص جيد ويُساعدني، نحن نتحدث سوياً، وأحاول أن أراقبه من الخارج لكي أتعلم منه”.

وقال نجم السيتي :”منذ وصولي إلى هُنا يتحدث معي هالاند دوماً عن بوكا جونيورز، لقد تحدث معي عن ملعب لابومبونيرا (ملعب بوكا)”.

وأضاف :”أعتقد أنه كان مع ليوناردو باليردي (لاعب بوكا جونيورز السابق) في بوروسيا دورتموند، وذلك كان له تأثير عليه بعض الشيء”.

وتابع ألفاريز الذي كان يلعب مع غريم بوكا التاريخي ريفربليت قائلاً :”سنرى إذا ما كُنا قادرين على تغيير رأيه، سيكون الأمر صعباً، ولكننا سنُحاول”.