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فيديو.. بايرن ميونخ يكرر فوزه على باريس ويقصيه من دوري الأبطال

الخميس 09 مارس 2023 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بايرن ميونخ يكرر فوزه على باريس ويقصيه من دوري الأبطال



وكالات / سما /

كرر فريق بايرن ميونخ الألماني فوزه على نظيره الفرنسي، باريس سان جيرمان، مساء أمس الأربعاء، وهزمه بهدفين دون رد، في ملعب أليانز أرينا، في إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري ابطال أوروبا، ليقصى الفريق الباريسي من المسابقة، ويبلغ العملاق البافاري دور الثمانية.

الفريق الضيف بدأ المباراة بقوة وسعى لتسجيل الهدف الذي يعادل به الكفة مع نظيره المحلي، بعد الخسارة في ميدانه في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، وكان على وشك فعلها لكن ليونيل ميسي أهدر الفرصة بعد تصد رائع من يان سومير.

وسنحت الفرصة من جديد للفريق الباريسي، وهذه المرة أمام المرمى الخالي من حارسه، لكن فيتينا سدد الكرة بقوة غير كافية، ما جعل المدافع ماتياس دي ليخت يلحق بها ويبعدها عن شباك فريقه، في لقطة كارثية للحارس سومير، الذي قطعت منه الكرة في منطقة جزاء فريقه.

وعقب الاستراحة، ظهر البايرن بوجه مغاير، بعدما كانت له فرص ضئيلة في الفترة الأولى، أبرزها تسديدة جمال موسيالا، ونجح بالفعل في هز الشباك بهدف من توقيع إريك ماكسيم تشوبو موتينج، لكن الحكم ألغاه بالعودة لتكنولوجيا الفيديو المساعد “الفار” بداعي وجود تسلل على توماس مولر في لقطة الهدف.

وانتظر تشوبو موتينج وصول الدقيقة 61 ليفتتح التسجيل بالفعل، وهذه المرة بهدف شرعي، بعد خطأ كارثي من ماركو فيراتي، الذي قطعت منه الكرة على حدود منطقة جزاء باريس، ما أسفر عن وصول الكرة لليون جوريتسكا، الذي مررها للمهاجم الكاميروني، الذي وضعها في الشباك دون أي عناء.

ووسط محاولات باريس لتسجيل الهدف الأول، تلقى رصاصة الرحمة بهدف عن طريق سيرج جنابري عند الدقيقة 90.

#بايرن ميونخ #باريس سان جيرمان #دوري الأبطال #"أليانز ستاديوم #أليانز أرينا #ميسي

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