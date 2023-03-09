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ميلان يتجاوز عقبة توتنهام ويصل ربع نهائي دوري الأبطال

الخميس 09 مارس 2023 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميلان يتجاوز عقبة توتنهام ويصل ربع نهائي دوري الأبطال



وكالات / سما /

نجح فريق أيه سي ميلان الإيطالي في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك على حساب فريق توتنهام الإنجليزي.

وشهدت مُباراة إياب ثمن النهائي على أرض ملعب توتنهام في لندن مُباراة تكتيكية قوية بين الفريقين، وانتهت بنتيجة التعادل بنتيجة 0-0، ليتأهل الروسونيري مُستفيداً من نتيجة المُباراة الأولى على أرض إيطاليا.

وحاول لاعبو الفريقين تسجيل الأهداف خلال دقائق اللقاء، وخاصة من جانب نجوم توتنهام المُطالبين بهز الشباك لتعديل الكفة، ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح.

وتعرض كريستيان روميرو مُدافع السبيرز للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 78 بعد تلقيه إنذارين للخشونة.

وكاد هاري كين أن يُسجل هدف تعديل الكفة في الوقت بدل الضائع، ولكن كرته الرأسية وجدت تصدياً كبيراً من مايك ماينان، ورد ميلان بهجمة مرتدة رائعة ولكن القائم وقف لتسديدة لياو بالمرصاد.

وكانت مُباراة الذهاب بين الفريقين على أرض ملعب سان سيرو قد انتهت بفوزٍ للروسونيري بهدفٍ دون رد.

وسجل الهدف النجم براهيم دياز بعد مُتابعته لكرة صدها حارس السبيرز بعد تسديدة ثيو هيرنانديز في الدقيقة 7 من اللقاء,

ويُعد تأهل ميلان اليوم لربع نهائي دوري الأبطال هو الأول للفريق منذ موسم 2011/ 2012، حينها خرج الفريق على يد برشلونة.

وغاب ميلان سنواتٍ طوال عن المُسابقة الأوروبية الأهم التي فاز بها 7 مرات في تاريخه، ولكنه عاد العام الماضي، ويمضي قدماً بصورةٍ أفضل هذا الموسم.

#اسي ميلان #توتنهام #دوري الأبطال

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