صورة : الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة عن شهداء عملية جبع

القدس المحتلة / سما /

نشر الإعلام الإسرائيلي صورا زعم انها للأسلحة التي وجدتها القوات الإسرائيلية داخل سيارة الفلسطينين الثلاثة، الذين استشهدوا صباح اليوم الخميس في بلدة جبع جنوب جنين.

وادعت وسائل الإعلام ذاتها إلى أن "الفلسطينيين الثلاثة يشكلون خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي".

وزعمت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" بأن الشبان الثلاثة أطلقوا النار تجاه قوة إسرائيلية وتم تصفيتهم، حيث "عثر على مسدسات وبنادق وعبوات ناسفة كانت في المركبة"، على حد زعم جيش الاحتلال.

فيما ذكرت وسائل اعلام عبرية اخرى ان الشبان الثلاثة "قنبلة موقوتة" تم القضاء عليهم حيث انهم كانوا ينوون تنفيذ عملية وان قوات الاحتلال حاصرتهم فلاذوا بالفرار واستقلوا السيارة واطلقوا النار اتجاه الجنود الذين قاموا بتصفيتهم".

واوضحت ان اغتيال الشبان الثلاثة تم على يد وحدة المستعربين "يماس" .