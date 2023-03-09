فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- مظاهرات اليوم في جميع أنحاء إسرائيل ضد حكومة نتنياهو
- المتظاهرون سيحاولون إغلاق الشارع إلى مطار اللد للتشويش على زيارة نتنياهو لإيطاليا
- المفتش العام للشرطة: سنضرب بيد من حديد كل من سيحاول إغلاق مفارق الطرق والشارع إلى مطار اللد
- بن غبير: لن نسمح بالفوضى وإغلاق الشوارع
- نتنياهو سيلتقي رئيسة حكومة إيطاليا وسيطلب منها نقل سفارة بلادها إلى القدس
- رئيس أركان الجيش: رفض الخدمة خط أحمر
- الجالية اليهودية في فرنسا تعارض زيارة وزير المالية سموتريتش لباريس لأنه يشكل خطرا على إسرائيل
- سموتريتش يصل إلى الولايات المتحدة صباح الإثنين للمشاركة في مؤتمر والمنظمات اليهودية كافة ستقاطعه
* "معاريف":
- الاحتجاج ضد القوانين يتعاظم وسيتم اليوم إغلاق الشوارع الرئيسة خاصة الشارع المؤدي إلى مطار اللد للحيلولة دون وصول نتنياهو إلى المطار
- مواصلة سحب الأموال من إسرائيل: شركة هايتك تسحب نصف مليار دولار من استثماراتها بتل أبيب بسبب إضعاف القضاء
- طيارون خلال لقائهم رئيس أركان الجيش: إذا أُقرت القوانين فلن نخدم بالجيش
- وزير الدفاع الأميركي سيصل إلى تل أبيب لكن لن يخرج من المطار بسبب الاحتجاجات
- المعارضة ترفض اقتراح التسوية - تقرير: النساء في إسرائيل يحصلن على رواتب أقل بــ30% من الرجال
* "هآرتس":
- صندوق دان ديفيد سيوقف دعم الأبحاث العلمية في الجامعات والتي تصل سنويا إلى 3 مليون دولار
- توثيق يهود وهم يرشقون الحجارة على منازل الفلسطينيين في الخليل تحت أعين الجنود
- قادة شرطة سابقون في رسالة لنتنياهو: عليك الإطاحة ببن غفير الذي سيوصلنا إلى انتفاضة ثالثة