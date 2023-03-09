رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- مظاهرات اليوم في جميع أنحاء إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

- المتظاهرون سيحاولون إغلاق الشارع إلى مطار اللد للتشويش على زيارة نتنياهو لإيطاليا

- المفتش العام للشرطة: سنضرب بيد من حديد كل من سيحاول إغلاق مفارق الطرق والشارع إلى مطار اللد

- بن غبير: لن نسمح بالفوضى وإغلاق الشوارع

- نتنياهو سيلتقي رئيسة حكومة إيطاليا وسيطلب منها نقل سفارة بلادها إلى القدس

- رئيس أركان الجيش: رفض الخدمة خط أحمر

- الجالية اليهودية في فرنسا تعارض زيارة وزير المالية سموتريتش لباريس لأنه يشكل خطرا على إسرائيل

- سموتريتش يصل إلى الولايات المتحدة صباح الإثنين للمشاركة في مؤتمر والمنظمات اليهودية كافة ستقاطعه

* "معاريف":

- الاحتجاج ضد القوانين يتعاظم وسيتم اليوم إغلاق الشوارع الرئيسة خاصة الشارع المؤدي إلى مطار اللد للحيلولة دون وصول نتنياهو إلى المطار

- مواصلة سحب الأموال من إسرائيل: شركة هايتك تسحب نصف مليار دولار من استثماراتها بتل أبيب بسبب إضعاف القضاء

- طيارون خلال لقائهم رئيس أركان الجيش: إذا أُقرت القوانين فلن نخدم بالجيش

- وزير الدفاع الأميركي سيصل إلى تل أبيب لكن لن يخرج من المطار بسبب الاحتجاجات

- المعارضة ترفض اقتراح التسوية - تقرير: النساء في إسرائيل يحصلن على رواتب أقل بــ30% من الرجال

* "هآرتس":

- صندوق دان ديفيد سيوقف دعم الأبحاث العلمية في الجامعات والتي تصل سنويا إلى 3 مليون دولار

- توثيق يهود وهم يرشقون الحجارة على منازل الفلسطينيين في الخليل تحت أعين الجنود

- قادة شرطة سابقون في رسالة لنتنياهو: عليك الإطاحة ببن غفير الذي سيوصلنا إلى انتفاضة ثالثة