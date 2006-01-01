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اشتية: جرائم الاحتلال بحق شعبنا ما كان لها أن تستمر لولا غياب المساءلة الدولية للجناة

الخميس 09 مارس 2023 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: جرائم الاحتلال بحق شعبنا ما كان لها أن تستمر لولا غياب المساءلة الدولية للجناة



رام الله / سما /

حمل رئيس الوزراء محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتنقلة التي تستبيح دماء شعبنا الفلسطيني، ولا تقيم أي وزن للقرارات والشرائع الدولية، والتي كان آخرها إعدام ثلاثة شبان في بلدة جلع جنوب جنين.

واعتبر اشتية أن تلك الجرائم ما كان لها أن تستمر على هذا النحو المروع لولا غياب المساءلة الدولية للجناة وشعورهم بالإفلات من العقاب.

وتقدم رئيس الوزراء، بأحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة، من ذوي الشهداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

#محمد اشتيه #الاحتلال #جنين

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