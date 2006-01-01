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فتوح: اعدام الاحتلال ثلاثة شبان في جبع جريمة حرب

الخميس 09 مارس 2023 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن إعدام قوات الاحتلال ثلاثة شبان داخل مركبتهم في بلدة جبع جنوب جنين صباح اليوم الخميس، جريمة حرب.

وأضاف فتوح، في بيان صحفي، أن حكومة نتنياهو تنفذ برنامجها الدموي الذي وعدت به جمهورها من المتطرفين والمستوطنين المجرمين واللصوص، وتشن حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب فتوح بفتح تحقيق دولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم رئيس حكومة الاحتلال وأركانه من الوزراء الفاشيين وقادة الجيش إلى محكمة جرائم الحرب.

وانتقد فتوح بشدة صمت المجتمع الدولي واكتفائه ببيانات إدانة ضعيفة لا تعبر عن حجم المأساة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون بحق شعبنا.

#جريمة حرب #روحي فتوح #المجلس الوطني

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