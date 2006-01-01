الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، ثمانية مواطنين من الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن بهاء فايز سلاطمة، بعد أن حاصرت منزله وحطمت محتوياته بالكامل في بلدة جبع، والشابين، محمد هارون جرادات من السيلة الحارثية، ومحمد سعيد شعبان من اليامون.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل، وهم: حبيب علي طه، وحمزة سميح أبو حماد، وفادي النتشة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمد مصعب علاوي من بلدة سبسطية، وأحمد إدريس حمايل، من بلدة بيتا.