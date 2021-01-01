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الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية في الربع الرابع 2022

الخميس 09 مارس 2023 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية في الربع الرابع 2022



رام الله / سما /

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، ارتفاع رخص الأبنية في الأراضي الفلسطينية في الربع الأخير من عام 2022 بنسبة 5% على أساس فصلي، بينما انخفض بنسبة 12% على أساس سنوي.  

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد رخص الأبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنية بلغ في الربع الرابع من العام الماضي 2,804 رخصة منها 1,674 رخصة أبنية جديدة.

وسجل عدد رخص الأبنية الجديدة ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بالربع الثالث من عام نفسه، وانخفاضا بنسبة 14% مقارنة بالربع المناظر من عام 2021.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1.399 مليون متر مربع، منها 1.137 مليون متر مربع مساحة الأبنية الجديدة، و262 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5,982 وحدة سكنية مساحاتها 1.004 مليون متر مربع، منها 4,715 وحدة سكنية جديدة مساحتها 801 ألف متر مربع، و1,267 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 203 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 8% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وانخفاضا بنسبة 4% مقارنة بالربع المناظر من عام 2021.

ولا تشمل هذه البيانات القدس الشرقية.

#الإحصاء الفلسطيني #رخص الأبنية

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