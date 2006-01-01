رام الله / سما /

تصدر تشييع جثامين ثمانية شهداء في جنين ونابلس وأريحا وبيت إجزا، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- فتح: منظومة كاملة تسعى إلى خلق الفتنة في الصف الفلسطيني وهناك جهات تسوؤها الصورة النضالية التي تجسدها الحركة

- تشييع جثامين 8 شهداء والإضراب الشامل يعم الضفة

- اشتية يدعو مجلس الوزراء لجلسة استثنائية اليوم لمناقشة مطالب النقابات

- تعديل ساعات السفر عبر "معبر الكرامة" الإثنين المقبل

- أغنية فاشية متداولة بين المستوطنين الإرهابيين: "من يحترق الآن؟ حوارة"

- مجلس الجامعة العربية يدين العدوان والمجازر الإسرائيلية ويرحب بإحالة منظومة الاحتلال إلى "العدل الدولية"

- اتساع رقعة الاحتجاجات على خطة إضعاف القضاء في إسرائيل.. وتظاهرات حاشدة اليوم

- مشروع قانون لحماية عناصر أمن الاحتلال من المحاكمة في إسرائيل

- اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة إجراءات الاحتلال في القدس تعقد اجتماعها السادس

* "القدس":

- تشييع شهداء مجزرة مخيم جنين

- إصابات خلال مواجهات وقصف مدفعي على قطاع غزة واعتداءات للمستوطنين

- مستوطنون يرشون مواطنين ومصلين بالغاز خلال اقتحامهم الأقصى

- واشنطن تبرر العدوان على مخيم جنين كجزء من حق إسرائيل في الدفاع عن النفس

- الاحتجاجات تؤخر وصول أوستن لإسرائيل

- مسؤولون أميركيون يلغون مشاركتهم في مؤتمر سيحضره سموتريتش

* "الأيام":

- تشييع حاشد وغاضب للشهداء الستة

- إضراب شامل وحداد في محافظات الضفة

- الصحة: 74 شهيداً بينهم 13 طفلاً منذ مطلع العام

- الهلال الأحمر: نرفض اتهامات الاحتلال باستخدام مقاومين مركبتنا في مخيم جنين

- مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية اليوم لمناقشة مطالب النقابات

- إصابات خلال مواجهات ليلة في مناطق عدة

- تشييع شهيدين في عقبة جبر وبيت إجزا بعد تسلم جثمانيهما

- إصابات بجروح ورضوض واختناق خلال التصدي لاعتداءات المستوطنين

- الاتحاد الأوروبي: الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية مصدر قلق كبير