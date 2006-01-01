تصدر تشييع جثامين ثمانية شهداء في جنين ونابلس وأريحا وبيت إجزا، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- فتح: منظومة كاملة تسعى إلى خلق الفتنة في الصف الفلسطيني وهناك جهات تسوؤها الصورة النضالية التي تجسدها الحركة
- تشييع جثامين 8 شهداء والإضراب الشامل يعم الضفة
- اشتية يدعو مجلس الوزراء لجلسة استثنائية اليوم لمناقشة مطالب النقابات
- تعديل ساعات السفر عبر "معبر الكرامة" الإثنين المقبل
- أغنية فاشية متداولة بين المستوطنين الإرهابيين: "من يحترق الآن؟ حوارة"
- مجلس الجامعة العربية يدين العدوان والمجازر الإسرائيلية ويرحب بإحالة منظومة الاحتلال إلى "العدل الدولية"
- اتساع رقعة الاحتجاجات على خطة إضعاف القضاء في إسرائيل.. وتظاهرات حاشدة اليوم
- مشروع قانون لحماية عناصر أمن الاحتلال من المحاكمة في إسرائيل
- اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة إجراءات الاحتلال في القدس تعقد اجتماعها السادس
* "القدس":
- تشييع شهداء مجزرة مخيم جنين
- إصابات خلال مواجهات وقصف مدفعي على قطاع غزة واعتداءات للمستوطنين
- مستوطنون يرشون مواطنين ومصلين بالغاز خلال اقتحامهم الأقصى
- واشنطن تبرر العدوان على مخيم جنين كجزء من حق إسرائيل في الدفاع عن النفس
- الاحتجاجات تؤخر وصول أوستن لإسرائيل
- مسؤولون أميركيون يلغون مشاركتهم في مؤتمر سيحضره سموتريتش
* "الأيام":
- تشييع حاشد وغاضب للشهداء الستة
- إضراب شامل وحداد في محافظات الضفة
- الصحة: 74 شهيداً بينهم 13 طفلاً منذ مطلع العام
- الهلال الأحمر: نرفض اتهامات الاحتلال باستخدام مقاومين مركبتنا في مخيم جنين
- مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية اليوم لمناقشة مطالب النقابات
- إصابات خلال مواجهات ليلة في مناطق عدة
- تشييع شهيدين في عقبة جبر وبيت إجزا بعد تسلم جثمانيهما
- إصابات بجروح ورضوض واختناق خلال التصدي لاعتداءات المستوطنين
- الاتحاد الأوروبي: الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية مصدر قلق كبير