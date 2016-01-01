  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زوجة أوباما تكشف سبب بكائها بعد تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا

الخميس 09 مارس 2023 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة أوباما تكشف سبب بكائها بعد تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا



وكالات

كشفت السيدة الأولى للولايات المتحدة سابقا، ميشيل أوباما عن سبب دخولها في نوبة بكاء بعد حفل تنصيب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا لأمريكا عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2016.


ونقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية ما قالته زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، خلال  رحلتها الأخيرة على متن الطائرة الرئاسية.

وقالت: "عندما أغلقت هذه الأبواب، بكيت لمدة 30 دقيقة متواصلة، بكاء لا يمكن السيطرة عليه، حزنا على ما وصلت إليه الأمور لأن هذه ليست النتيجة التي انتظرناها. وليس هذا ما حاولنا الحفاظ عليه لمدة ثمانية أعوام".

ويأتي البودكاست كجزء من حملة الترويج التي تقوم بها أوباما من أجل كتابها الأخير، والذي تحكي فيه كيفية تعاملها مع العلاقات والشك في الذات والقلق خلال الأوقات غير المستقرة. ويعرض الكتاب عددا من المحادثات أثناء زياراتها لست مدن مع عدد من النجوم والمشاهير، مثل أوبرا وينفري وتايلر بيري وديفيد ليترمان وكونان أوبراين.

وأكدت أوباما أنها في يوم تنصيب ترامب لم تكن في "حالة مزاجية جيدة لكنها اضطرت إلى الحفاظ على تماسكها".

وعبرت عن خيبة أملها من تنصيب ترامب: "كان الجلوس على تلك المنصة ومشاهدة عكس ما كنا نحاول دائما التمسك به محزنا بشدة".

وأوضحت أنه "لم يكن هناك تنوع حتى في الحضور، ولم نر أشخصا ينتمون لاتجاهات وخلفيات مختلفة تعبر عن جميع أطياف الشعب الأمريكي، ولم يكن هناك لون على تلك المنصة، ولم يكن هناك انعكاس للحس الأوسع لأمريكا ".

كما وجهت أوباما ضربة لخليفة زوجها بسبب حجم الحشد الذي حظي به في حفل تنصيبه، وهي نقطة خلاف طويلة الأمد بالنسبة لإدارة ترامب التي ادعت زوراً أن نسبة المشاركة كانت الأكبر على الإطلاق.

وقالت إنه "بسبب قلة الحضور، اضطر ترامب لأن يظل موجودا في طائرته ويأخذ جولة أخرى بها محلقا فوق مبنى الكابيتول، حيث لم يكن هناك الكثير من الناس. لقد رأينا جميعا ذلك ". وأضافت: "أثار هذا الأمر ضحك الجمهور".
 

ودخل ترامب السباق الرئاسي لعام 2016 بصفته جمهوريًا، وانتُخب في انتصار مفاجئ على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بينما خسر التصويت الشعبي، وأصبح أول رئيس للولايات المتحدة لم يخدم سابقا في العسكرية وليس له أي نشاط سياسي سابق.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: "مقاوم فلسطيني" في جنين يثير تفاعلا كبيرا خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي

اغتيال خروشة.. هآرتس: "أمر استثنائي".. مسلحون فلسطينيون من شراكة الأحزاب إلى شراكة المدن

إعلام إسرائيلي: احتقان كبير في "الجيش".. طيارون لهاليفي: نحن في حالة حرب

رسالة تحذير لنتنياهو: بن غفير يدفع لاندلاع انتفاضة ثالثة ويجب عزله

مصر تعدل قانون الجنسية

غزة: قيادة الجهاد الإسلامي تستقبل السفير العمادي

مقاومون يطلقون النار تجاه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة

الأخبار الرئيسية

D93E997B-EFAB-420B-9761-ED6EC51E4B30

صورة : جيش الاحتلال يغتال ثلاثة فلسطينيين في جبع قضاء جنين

6e0f49f2-c0e6-4b0d-ac93-b2006f316cb0

إعلام إسرائيلي: احتقان كبير في "الجيش".. طيارون لهاليفي: نحن في حالة حرب

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الخميس

مسؤولون أميركيون يلغون مشاركتهم في مؤتمر سيحضره سموتريتش

حماس: نحن في أتون تصعيد.. وتدخل المقاومة بغزة سيكون مرهونا بهذا الأمر..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية