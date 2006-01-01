قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشابين محمد شعبان، وجهاد شلبي، من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وذلك بعد مداهمة منزليهما والعبث بهما.

ودارت اشتباكات مسلحة، كما وقعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أصابت شابًا بالرصاص في رأسه ما أدى لإصابته بجروح مستقرة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ أحمد حمايل عقب اقتحام منزل في بلدة بيتا جنوبًا، فيما اعتقل الشاب محمد علاوي قب اقتحام منزله في بلدة سبسطية شمال غرب المحافظة.

واعتقل المحرر سعد وهدان عقب اقتحام منزله في قرية رنتيس شمال غرب رام الله.

بينما اعتقل الشاب محمد هارون جرادات خلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس المحتلة.