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الاحتلال يستولي على مركبة أسير مقدسي محرر

الأربعاء 08 مارس 2023 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على مركبة أسير مقدسي محرر



القدس المحتلة/سما/

استولت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، على مركبة الأسير المقدسي المحرر عمار الحصري.

وقال الحصري، إنها هذه المركبة الثانية التي يستولي عليها الاحتلال خلال أقل من أسبوع، حيث تمت استولى على المركبة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وأضاف، لقد تم الاستيلاء على المركبة على الرغم من دفع ما ترتب علي من مبلغ مالي، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال حجزت على حسابه البنكي.

يذكر أن  سلطات الاحتلال تواصل هجمتها على الأسرى المقدسيين والأسرى المحررين وعائلاتهم، تنفيذاً لقرار وزير الجيش في حكومة الاحتلال، باحتجاز والاستيلاء على أموال الأسرى بحجة تلقي أموالا من السلطة الوطنية الفلسطينية.

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#الاحتلال

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