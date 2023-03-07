  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الرام شمال القدس المحتلة

الأربعاء 08 مارس 2023 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الرام شمال القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

 أصيب سبعة مواطنين بالرصاص المطالي، والعشرات بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

 وأفاد مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت على المدخل الرئيسي للبلدة "دوار أبو شلبك"، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز، تجاه الشبان الذين خرجوا تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين، ما أدى إلى إصابة سبعة منهم بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي للبلدة، وأعاقت دخول المواطنين وخروجهم عبره.

وفي السياق ذاته، نشرت قوات الاحتلال عناصرها في أماكن متفرقة من مدينة القدس المحتلة، تركزت في حي الشيخ جراح ومنطقة جورة العناب قرب بلدة سلوان جنوب الأقصى، واحتجزت شابين قرب حي واد الجوز.

ـــ

#اصابات

الأكثر قراءة اليوم

"الشهيد الجد".. من هو منفذ عملية حوارة الذي اغتالته "إسرائيل"؟

صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

شاهد: "مقاوم فلسطيني" في جنين يثير تفاعلا كبيرا خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي

اغتيال خروشة.. هآرتس: "أمر استثنائي".. مسلحون فلسطينيون من شراكة الأحزاب إلى شراكة المدن

أسعار صرف العملات

رسالة تحذير لنتنياهو: بن غفير يدفع لاندلاع انتفاضة ثالثة ويجب عزله

مصر تعدل قانون الجنسية

الأخبار الرئيسية

6e0f49f2-c0e6-4b0d-ac93-b2006f316cb0

إعلام إسرائيلي: احتقان كبير في "الجيش".. وطيارون لهاليفي: نحن في حالة حرب

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غداً الخميس

مسؤولون أميركيون يلغون مشاركتهم في مؤتمر سيحضره سموتريتش

حماس: نحن في أتون تصعيد.. وتدخل المقاومة بغزة سيكون مرهونا بهذا الأمر..

photo_2023-03-07_12-19-55

رسالة تحذير لنتنياهو: بن غفير يدفع لاندلاع انتفاضة ثالثة ويجب عزله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية