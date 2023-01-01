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لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غداً..

الأربعاء 08 مارس 2023 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غداً..



رام الله/سما/

قال ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم، أن رئيس الوزراء د. محمد اشتية دعا مجلس الوزراء للانعقاد عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الخميس في جلسة استثنائية، لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات.

وعلى مدار نحو شهر، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها.


وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.

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