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غزة: قيادة الجهاد الإسلامي تستقبل السفير العمادي

الأربعاء 08 مارس 2023 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: قيادة الجهاد الإسلامي تستقبل السفير العمادي



غزة/سما/

استقبلت قيادة حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة السفير القطري محمد العمادي رئيس لجنة الإعمار القطرية، الذي قدم التهاني للحركة بانتهاء انتخابات الأمين العام والمكتب السياسي.
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحركة أ. خالد البطش في تصريح صحفي، إن السفير العمادي عبر عن تهانيه للأخ الأمين العام زياد النخالة بشكل خاص ولجميع أعضاء المكتب السياسي ، كما أشاد بأهمية دور حركة الجهاد الإسلامي على الصعيد الوطني الفلسطيني.


وأضاف البطش في تصريح صحفي: " بدورنا عبرنا لسعادة السفير عن تقديرنا للجهود التي تبذلها دولة قطر الشقيقة فيما يتعلق بالإعمار والمساعدات التي تقدمها قطر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".


وتابع البطش: نقلنا أيضاً تهانينا للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بتوليه رئاسة الوزراء في دولة قطر الشقيقة، متمنين له التوفيق وللشقيقة قطر دوام الأمن والاستقرار، ومواصلة دورها في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.


وأوضح البطش أن الحركة أكدت على ضرورة استمرار جهود إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بغزة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار الظالم على غزة، ووقف العدوان الصهيوني المستمر على أبناء شعبنا في جنين ونابلس والضفة ومدينة القدس المحتلة.

#غزة #الجهاد الاسلامي #محمد العمادي

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