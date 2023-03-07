مقتل فتى في جريمة اطلاق نار بالداخل المحتل

الداخل المحتل/سما/

قتل الفتى حمزة شادي زعبي (17 عاما) إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وأصيب آخران بجروح في أعقاب شجار نشب في بلدة طمرة الزعبية الواقعة في منطقة مرج ابن عامر، اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين الثلاثة، إذ أفيد بأن أحدهم عانى جروحا حرجة وهو فاقد للوعي.

ووصفت حالة المصابين الآخرين بالطفيفة.

وذكر المضمد أنس عواودة أنه "مع وصولنا إلى المكان كان المصابون على الشارع، إذ أن أحدهم كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش، بينما المصابان الآخران كانا بوعيهما وعانيا جروحا في رأسيهما والقسم العلوي من جسديهما، إذ وصفت حالتهما بالمستقرة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة المصاب بجروح حرجة بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.



وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة؛ وجاء عنها أنها اعتقلت 3 مشتبهين بالضلوع في الجريمة إثر شجار عائلي.

27 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

تشهد البلدات العربية في مناطق الـ48 جرائم عنف وقتل بشكل يومي، إذ يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في اجتثاث الظاهرة الآخذة بالاستفحال، سيما وأن غالبية الجرائم لم تُفك رموزها وغالبا ما يتم تقييدها ضد مجهول.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2023 ولغاية الآن، إلى 27 قتيلا في ظل تواطؤ الشرطة وتقاعسها بالتصدي لعصابات الإجرام.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.