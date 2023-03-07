"الهلال الأحمر" تصدر بيانا بشأن الاتهامات الباطلة بحقها من قبل الاحتلال الإسرائيلي

رام الله/سما/

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها ترفض اتهامات المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتعلقة باستخدام مركبة إسعاف تابعة للجمعية من قبل المجموعات المسلحة في جنين، يوم أمس.

وأضافت في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، إن هذا الاتهام الكاذب يشكل تحريضاً متعمداً وخطيراً ضد الطواقم والمركبات الطبية التابعة للجمعية، ويعرض حياة طواقم الإسعاف والطوارئ للخطر. كما يحرض المستوطنين وقوات الاحتلال ويدعوهم بشكل مباشر إلى مواصلة استهداف الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف التابعة للجمعية.

وأوضح الهلال الأحمر، أن مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تحمل شارة الهلال الأحمر المحمية بوضوح من جميع الجوانب وعلى أعلى المركبات، ما يعني سهولة إمكانية التعرف عليها من السماء ومن مختلف الزوايا.

وجاء في البيان، " شهدنا في التطورات الأخيرة وفي الماضي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت مركبات الإسعاف التابعة للجمعية لأغراض عسكرية، كما وثقها الفيديو في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا، عندما استولت قوات الاحتلال على مركبتي إسعاف تتبعان للجمعية واستخدمتهما كدرع لحماية المركبات العسكرية والجنود الذين اختبأوا خلفهما واستمروا في إطلاق النار على الفلسطينيين، في انتهاك واضح وخطير للقانون الدولي الإنساني".

وشددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على التزامها الصارم والكامل بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي إلى ضمان حماية الطواقم الطبية والمركبات والمرافق الطبية وضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام القانون الدولي الإنساني واحترامها، ووضع حد لإفلات سلطات الاحتلال الاسرائيلي من العقاب.