"التربية" تجدد دعوتها لحماية مدرسة في بيت لحم التي يهددها الاحتلال بالهدم

رام الله/سما/

جددت وزارة التربية والتعليم دعوتها للمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية والمدافعة عن الحق في التعليم إلى التدخل العاجل من أجل حماية مدرسة جب الذيب الأساسية المختلطة (التحدي 5) في مديرية تربية بيت لحم التي يهددها الاحتلال بالهدم.

وأشارت الوزارة إلى أن ما تسمى "الإدارة المدنية" شرعت اليوم بإجراءات ما قبل هدم المدرسة والتي تم إخطارها قبل يومين، الأمر الذي يبرهن على انصياع جيش الاحتلال لدعوات قطعان الاستيطان الاستعماري ومطالبتهم بهدم المدرسة.

وأكدت "التربية" أنها لن تدخراً جهداً في سبيل الدفاع عن المدرسة، وتوظيف السبل القانونية والدبلوماسية والسياسية من أجل فضح هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية والكوادر التربوية والطلبة؛ وأنها تأتي في إطار حملة تحريضية من قبل المستوطنين والمؤسسات الاحتلالية وفي سياق هجمة متصاعدة بحق التعليم في المناطق كافة.

يشار إلى أن هذه المدرسة التي تخدم 40 طالباً من الصفوف الأول وحتى الرابع، تعرضت للتدمير في العام 2017، و أعيد تشييدها؛ تأكيداً على حق الأطفال في تلقي تعليمهم الحر والآمن أسوة بأط