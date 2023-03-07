تشييع جثماني الشهيدين محمد أبو كافية ومحمود حمدان

القدس المحتلة/سما/

شيعت جماهير شعبنا في بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد محمد حسين عوض "أبو كافية" (36 عاما) عقب تسليمه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز الجيب العسكري المقام على أراضي المواطنين.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، بمراسم عسكرية، باتجاه مسقط رأس الشهيد في بيت إجزا، محمولا على الأكتاف.

وردد المشاركون في التشييع الهتافات الغاضبة والمنددة بما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم واستمرار اقتحام المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات.

واندلعت عقب مراسم التشييع مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها البلدة وإطلاقها لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم.

وكان الشهيد أبو كافية قد ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في 24 أيلول/ سبتمبر العام الماضي، بعدما اصطدمت مركبته بمركبة شرطة إسرائيلية في حادث سير جنوب غرب مدينة نابلس، حيث جرى احتجاز جثمانه من ذلك الوقت قبل أن يتم تسليمه اليوم.

وشيعت جماهير شعبنا في محافظة أريحا، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد محمود حمدان (22 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم عقبة جبر، بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى أريحا الحكومي، باتجاه منزل عائلة حمدان في موكب جنائزي عسكري وشعبي مهيب، وصولا الى مسجد الشهيد ابراهيم ياغي وسط المخيم حيث أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد حمدان ملفوفا بالعلم الفلسطيني، منددين بجرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا كان آخرها مجزرة الاحتلال في مخيم جنين، وسط أجواء من الحزن والحداد، قبل أن يوارى الجثمان في المقبرة الغربية لمخيم عقبة جبر.

وكان قد وصل جثمان الشهيد حمدان عصر اليوم إلى مستشفى أريحا الحكومي، بعدما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية استلام جثمانه من قِبل طواقمها وذوي الشهيد، بعد أسبوع من احتجاز قوات الاحتلال جثمانه، عقب استشهاده الأربعاء الماضي، ومنع الطواقم الطبية الفلسطينية من إسعافه حينها.

يذكر أن الشاب محمود جمال حسن حمدان، استشهد متأثرا بجروح حرجة برصاص الاحتلال، خلال اقتحام