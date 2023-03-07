شاهد: "مقاوم فلسطيني" في جنين يثير تفاعلا كبيرا خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي

وكالات/سما/

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ومقطع فيديو، توثق "بطولة" أحد أفراد المقاومة الفلسطينية في جنين، خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن 6 قتلى وعدد من الإصابات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة بشكل كبير، حيث وصفوا المقلتل بـ"البطل" و"الأسد"، مثينن على شجعته وقوته في مواجهة القوات الإسرائيلية.

وأمس الثلاثاء، دارت اشتباكات عنيفة بين جنود إسرائيليين ومقاومين فلسطينيين بمدينة جنين، فيما أفادت مصادر طبية بـ"استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي"، في حين أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين بجروح.