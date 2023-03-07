الكشف عن أسباب الانفجارات على حدود قطاع غزة

غزة/سما/

كشف مصدر فلسطيني، مساء الأربعاء، أسباب الانفجارات التي وقعت على حدود قطاع غزة الشرقية.

وقال المصدر لقناة الجزيرة أن الانفجارات على حدود غزة ناجمة عن إطلاق قذائف باتجاه دبابات توغلت شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة".

وأضاف: "القذائف أجبرت الآليات الإسرائيلية على الانسحاب من المنطقة التي توغلت فيها بخانيونس".

وأصيب مواطنان فلسطينيان، ظهر الأربعاء، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدف موقعا شرق مدينة خانيونس، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي عن تفجير عبوة ناسفة بالقرب من قوة عسكرية عند حدود القطاع.