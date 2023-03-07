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خبير: الإصلاح القضائي سيكون له ضرر شديد على الاقتصاد الإسرائيلي

الأربعاء 08 مارس 2023 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير: الإصلاح القضائي سيكون له ضرر شديد على الاقتصاد الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

أعرب الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، مايكل شيرال، اليوم الأربعاء عن انتقاده الحاد وغير المعتاد بشأن قانون الإصلاح القضائي الذي تروج له حكومة نتنياهو وفق مانشرت القناة 12 العبرية. 

وقال شيرال: " الإصلاح القضائي يمهد الطريق لضرر شديد بالديمقراطية الليبرالية ، وسيكون هناك أيضًا ضرر شديد للاقتصاد على المدى القريب". 

واضاف: "الإصلاح المقترح سيخلق وضعا لن يكون فيه فصل بين السلطات، وسيخضع النظام القضائي لارادة الائتلاف الحكومي".

وأوضح أن الإصلاح المقترح سيسمح للائتلاف بوضع قوانين أساسية كما يشاء، وحظر مناقشة المحكمة لأساس القانون أو الاعتماد على مبادئ النظام ، وإلزام أغلبية مميزة للغاية في المحكمة العليا بإلغاء القوانين العادية.

وأكد أن "الإصلاح سيقوض بشكل كبير مبادئ الديمقراطية، وتمنح الحكومة سلطة غير محدودة، وتسمح لها باستخدام السلطة من أجل زيادة فرص بقائها السياسي". 

#نتنياهو #الاقتصاد الاسرائيلي

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